La Joaqui mostró a su madre en redes sociales y sorprendió con su gran parecido

En lo que respecta a su presente musical, la referente argentina del RKT estrenará otra canción más de Mal aprendida, luego de haber lanzado recientemente “Anochecemos”, una canción que ya se encuentra dentro de las primeras tendencias de YouTube y marca su regreso a la música luego de un breve impasse.El nuevo track de su nuevo álbum se titula “Sexxxo” y contará con la participación de Omar Varela y Ecko.

