La izquierda aún no define si llamará a votar por Massa o se declarará prescindente

El PTS, el PO y el resto de las agrupaciones iniciaron una deliberación interna con miras a un posicionamiento "orgánico". Myriam Bregman ya dijo que Milei y el candidato de UxP "no son lo mismo" pero resta saber si eso decantará en una opción explícita o en libertad a los votantes. El PO, más cerca de la abstención.

. La letra fina de esta idea aún está en formación.

, Milei representa una política reaccionaria, privatista y con amenaza fuerte de represión, el peronismo lo alimentó como confirmó Sergio Berni para dividir el voto opositor al gobierno nacional, pero además creció por el fracaso de este gobierno y el de Macri", razona Solano. headtopics.com

A la vez, sobre la base de que no son proyectos iguales, entendemos la voluntad democrática de quienes votaron a Massa para que no gane Milei,indicaron en Periodismo de Izquierda."Pero al mismo tiempo, opinamos que el proyecto de Massa no es solución para los graves problemas del país y del pueblo trabajador, por el contrario, es quien hoy aplica un duro ajuste con inflación, salarios bajos y aumento de la pobreza.

"Comprendemos a quienes quieren votar a Massa contra Milei, aunque no compartimos la opción de darle apoyo a alguien que propone un gobierno de unidad nacional con Gerardo Morales y los liberales", dicen algunos voceros. headtopics.com

