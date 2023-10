La insólita frase de Macri para justificar su apoyo a Milei

Este viernes, Mauricio Macri confirmó su respaldo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje con Sergio Massa. 'El 30 por ciento de los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Milei', argumentó y remató su postura con un slogan: 'Nosotros somos el cambio o no somos nada'.

Entonces en algún momento saltamos del tobogán. Por ahi te da miedo saltar del tobogán, pero el tobogán te lleva. Es como si vas en auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón. Entonces te tirás del auto ¿Y vas a sobrevivir?”, agregó. Macri aseguró que no presionó a Bullrich para que exprese su apoyo a Milei.

Leer más:

minutounocom »

Macri rompió el silencio tras el pacto Milei-Bullrich: 'Juntos por el cambio no se rompió'El ex presidente negó que el espacio que fundó se haya fracturado tras el acuerdo de la ex candidata presidencial con el líder de La Libertad Avanza. Leer más ⮕

Macri habló tras el pacto Milei-Bullrich: 'Juntos por el cambio no se rompió'El ex presidente negó que el espacio que fundó se haya fracturado tras el acuerdo de la ex candidata presidencial con el líder de La Libertad Avanza. Leer más ⮕

Martín Lousteau: “Mauricio Macri dejó Juntos por el Cambio y fundó el macri-mileísmo”El dirigente radical advirtió que si Jorge Macri sigue el camino de su primo y apoya al libertario, “rompe JxC en la ciudad”; expresó sentir “vergüenza” por la conferencia de prensa de Patricia Bullrich y Luis Petri de apoyo al economista Leer más ⮕

¿Cómo quedó dividido Juntos por el Cambio tras el acuerdo con Javier Milei?Patricia Bullrich asegura que la mayoría de los dirigentes del PRO se alinearán con el libertario. La UCR insiste en que Mauricio Macri está rompiendo la unidad y Miguel Ángel Pichetto se sumó al grupo de los neutrales. Leer más ⮕

Macri: 'Hoy el que lidera la propuesta del cambio es Javier Milei'El expresidente desestimó las críticas internas al sostener que dirigentes de Juntos por el Cambio, 'con Gerardo Morales a la cabeza', han mantenido encuentros y 'tranzado' con Sergio Massa. Leer más ⮕

Rumbo al balotaje, Macri aseguró que Milei lidera el cambio y cruzó a los radicalesEl fundador del PRO salió públicamente a justificar su apuesta por el candidato liberal y acusó a los líderes de la UCR de “transar” con Sergio Massa. En simultáneo, continuó la reconfiguración de JPC. Leer más ⮕