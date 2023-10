La insólita frase de Macri para justificar su apoyo a Milei

Este viernes, Mauricio Macri confirmó su respaldo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de cara al balotaje con Sergio Massa. 'El 30 por ciento de los argentinos decidieron que la opción para liderar el cambio es Milei', argumentó y remató su postura con un slogan: 'Nosotros somos el cambio o no somos nada'.

Entonces en algún momento saltamos del tobogán. Por ahi te da miedo saltar del tobogán, pero el tobogán te lleva. Es como si vas en auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón. Entonces te tirás del auto ¿Y vas a sobrevivir?”, agregó. Macri aseguró que no presionó a Bullrich para que exprese su apoyo a Milei.

