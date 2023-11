La INGENIOSA RESPUESTA del Papa Francisco cuando le hicieron elegir entre Messi y Maradona

Vino a verme en mi primer año de pontificado y después el pobre murió al final", lamentó, para luego ampliar:"Es curioso, muchos deportistas acaban mal, también en el boxeo".Messi es correctísimo, un señor.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: ¿Messi o Maradona?: la inesperada respuesta del Papa FranciscoEl Sumo Pontífice fue consultado sobre el octavo Balón de Oro del capitán de la Selección Argentina y sorprendió a todos con su frase.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

DIARIOOLE: La sorprendente respuesta del Papa cuando le dieron a elegir entre Messi y MaradonaAl Sumo Pontífice lo hicieron optar por uno de los dos y respondió de una manera inesperada. Mirá lo que dijo.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: El papa Francisco estará en Dubái para la conferencia climática COP28Viajará del 1 al 3 de diciembre. Bergoglio no ofreció detalles del programa de su viaje o si tendrá una aparición en la conferencia. Unas dos semanas antes, el papa cumplirá 87 años.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La polémica frase del Papa Francisco, sobre Maradona: 'Como hombre ha fallado, ha resbalado'El Sumo Pontífice sorprendió al destacar a Pelé por encima de todos: 'Entre estos tres el mayor de los señores es Pelé. Es un hombre de un corazón grandísimo'.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

PERFILCOM: El Papa Francisco habló sobre Maradona y comparó: 'Messi es correctísimo, es un señor'Papa Francisco eligió a Pelé

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Lionel Messi o Diego Maradona: la sorpresiva respuesta del Papa Francisco durante una entrevista en la TV de ItaliaEl Sumo Pontífice, fanático de San Lorenzo, fue consultado horas después de que la Pulga rosarina obtuvo su octavo Balón de Oro.Mirá el video.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕