La incógnita sobre el rumbo cambiario del dólar

La incógnita que desvela al mercado sobre el rumbo cambiario del dólar no es si habrá o no devaluación a partir del 10 de diciembre sino la magnitud que tendrá la corrección del tipo de cambio dado que es una medida que se ve inevitable en un contexto de reservas netas críticas en torno a u$s10.500 millones.

En este contexto de incertidumbre, el futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, aseguró que un tipo de cambio oficial en torno a los $650 pesos sería razonable, pero algunos economistas discrepan y advierte los riesgos de que ese valor luzca barato. 'Cuando uno ve la historia del dólar y se fija de cómo partimos años atrás, podría estar en $600, $650; ese sería un valor razonable, pero no digo que vaya a ser ese', señaló Francos en diálogo con LN+. De todos modos, Francos añadió que 'lo digo no desde la visión de un economista, pero no veo un motivo por el que deba haber una disparada del dólar'. Y aclaró que 'no estoy diciendo que ese vaya a ser (el valor)





