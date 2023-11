La importancia de elegir el yogur adecuado

El yogur es una fuente saludable de calcio y otros nutrientes, pero no todos los que venden en el supermercado resultan igual de recomendables. Atentos, sobre todo, a la lista de ingredientes añadidos. Una gran variedad de yogures de todos los colores y sabores. El alimento genuino lo podemos preparar en casa con una sencilla yogurtera (no excluyente) y es tan fácil como añadir una cucharada de yogur a la leche.

En unas horas, esta deja de ser líquida y adquiere la consistencia propia de un yogur. Un apunte: no descartemos el líquido que queda por encima porque contiene nutrientes. De esta manera tenemos el yogur “natural”, de sabor ácido y con una composición nutricional similar a la de la leche. Ambos forman parte de una dieta saludable por su aporte de proteínas de alta calidad y calcio. El calcio es importante para numerosos procesos celulares, no solo para nuestros huesos

:

