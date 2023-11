La historia del hincha de Boca que vendió la PlayStation del hijo para viajar a la final de la Copa Libertadores

"La Play era de mi hijo. Me duele decirlo, pero mi hijo es gallina, lo hizo el abuelo de River. Ahora que lo mire por tele por gallina". La entrevista se volvió viral y fue replicada por los usuarios en las redes sociales. Algunos criticaron la actitud del padre con frases como"cómo le vas a hacer eso a TU HIJO","más bostero que venderle las cosas a tu hijo para ir a un partido" y"lo bien que hace tu hijo en no querer parecerse en nada a vos!".Este es un contenido original realizado por nuestra redacción.

