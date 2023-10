“La hija de Dios”, por HBO MAX: en el nombre del padre

que cuenta con el plus del material de archivo, anecdotario y momentos claramente maradonianos: alguna vendetta del campeón mundial en plena fiesta de casamiento, un Diego de entrecasa bailando u ofreciendo torta, sus adicciones relatadas en primera persona y hasta su presencia espiritual en el mundial de Qatar.

Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini y colegas en Nápoles ) puede contener su emoción al rememorar al Diez frente a Dalma. “Yo nunca lo pensé como un rol de entrevistadora sino por el valor de las charlas frente a estos personajes. Primero porque es gente que quiero mucho y tuvo una relación con mi papá. La cámara era la excusa y una necesidad para hacer el documental. Pero está bueno que quede plasmado como una charla. Es muy real lo que pasa. Eso se siente”, explica Maradona.

-El material de archivo familiar es impactante. ¿Cuál de ellos crees que va a sorprender más al espectador? -Que mi mamá cortara del diario las veces que aparecía el apellido Maradona impreso es increíble. Guardaba esos papeles porque no quería que nadie tirara el nombre. Esta mujer es una. Eso es algo pequeño pero que nunca se vio. Me hubiera gustado tener más material de él con mis hijas. Tengo un montón, pero siempre querés tener más. headtopics.com

-El segundo episodio está dedicado casi íntegramente a sus vidas en Nápoles. ¿Cuán fuerte fue volver a ese lugar y que te nieguen la entrada al estadio por los problemas con el actual presidente del club?

-Fue muy fuerte. En el medio aparecieron unos napolitanos, re maradonianos, que querían que entremos sí o sí, no les importaba nada. Unos fanáticos, y por eso los amo, pero decidimos que mejor no. La decisión fue la de mostrar todo. Para mí fue doloroso. No me dejaron entrar al estadio que lleva el nombre de mi papá. Lo contamos, pero no podía contar la historia de mi papá sin haber ido a Napoles. Fuimos a Fiorito, Argentinos Junios, La Boca. headtopics.com

