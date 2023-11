La guerra con Hamas: de antisemita a pro-israelí, el giro de la ultraderecha europea

El NVA reaccionario y ultranacionalista es similar a partidos como el VOX español o al ‘Hermanos de Italia’.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Conflicto Israel-Hamas: Argentina condenó la respuesta israelí a los ataques terroristas de HamasLa postura se suma a la de Chile y Colombia, como respuesta a lo hecho por las fuerzas de Israel en un campo de refugiados en Gaza.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PAGINA12: Israel sigue avanzando hacia Gaza y recrudecen los combates con HamasEl Ejército israelí informó que una soldado que estaba cautiva de Hamas fue liberada. El movimiento islamista difundió un video que muestra a tres mujeres rehenes pidiendo a Netanyahu un canje de prisioneros.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Guerra: Israel libra fuertes combates contra milicias de Hamas en GazaEn los países de la región, crece el miedo a una escalada regional del conflicto. Este lunes atacaron con misiles una base estadounidense en Irak. La posición del Líbano.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: Carlos Rosenkrantz condenó a Hamas y exigió a los presidenciables argentinos compromiso con IsraelEl juez de la Corte Suprema advirtió que tanto la actual administración nacional como los candidatos deben exigir que se liberen los 21 rehenes argentinos que Hamas mantiene prisioneros en Gaza

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Tres rehenes de Hamás pidieron a Israel su liberación: 'Merecemos volver con nuestras familias'Tras 23 días retenidas por Hamás las mujeres protagonizaron un video emitido por sus captores en el que se dirigieron al Gobierno de Israel y a Netanyahu.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Israel atacó a combatientes de Hamás en los túneles de GazaNetanyahu afirmó que Israel no aceptaría un cese de las hostilidades con el grupo extremista y que seguiría adelante con sus planes para acabar con él.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕