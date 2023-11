La final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense está en boca de todos (o casi todos). En Buenos Aires y en Rio de Janeiro. Como carioca que vive acá a pesar de viajar con muchísima frecuencia a la tierra del Corcovado me tocó estar en la capital argentina a horas del trascendental partido de este sábado en el Maracaná.

El jueves al mirar las imágenes de las corridas y de la acción policial desmedida en las arenas de Copacabana conocida como a princesinha do mar me quedé imaginando cómo estarían aquí los familiares de los que viajaron allá para ver el partido. Y al mismo tiempo pensaba cómo estarían los que tienen el hábito de simplemente ir a la playa sea el día que sea a caminar a bañarse tranquilos y a tomar sol.Copacabana es para muchos la tarjeta postal de Rio y de Brasil. También es el barrio con mayor concentración de ancianos del país. Atrae turistas de todo el planeta a pesar de los cuidados de seguridad recomendados en días de multitudes en las arenas (fines de semana principalmente). Pero no fue la belleza de Copacabana tema de la música de Braguinha y Alberto Ribeiro de 1934 el motivo de conversación antes de la clase de yoga en el supermercado o en el chino del barrio en estas horas. Sí lo fue en cambio la violencia policial las corridas y la expectativa desmesurada para el partido de este sábado que definirá al campeón de Americ

:

