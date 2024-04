La falta de actividad física en Argentina

“No creo que sea sólo la fuerza de voluntad la que nos lleva a hacer algo. El mundo no es tan sencillo. A decir verdad no creo que haya tanta relación entre correr a diario y tener una gran voluntad... He podido correr durante más de 20 años por un simple motivo: porque me va bien” dice Haruki Murakami en un pasaje de “De qué hablo cuando hablo de correr”.Pero la realidad es que no todo el mundo tiene la suerte de que le guste hacer ejercicio.

Según la 4° Encuesta Nacional de factores de Riesgo realizada en Argentina casi la mitad de la población no realiza el mínimo necesario de actividad física sugerido para obtener beneficios para la salud. Las “culpas” se reparten de la siguiente manera: 466 por ciento para las mujeres y 415 por ciento para los varones.La prevalencia del sedentarismo aumenta en mayores de 65 años: más de la mitad de las personas por encima de esa edad no realiza suficiente actividad física. Muchos aducen la 'falta de tiempo' como principal barrer

