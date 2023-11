La esgrimista Isabel Di Tella ganó la medalla de oro en espada en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Y un poco fue así para Isabel Di Tella, porque con su triunfo en espada le dio a la esgrima argentina el primer oro en Juegos Panamericanos desde San Juan 1979, al vencer 15-9 a la peruana María Doig en la final. Mario De Brélaz se había consagrado en aquella ocasión en Puerto Rico, también en espada.

