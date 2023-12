La Era Milei comienza en Argentina con un baño de masas frente al Congreso

Con un baño de masas frente al Congreso, a espaldas de la 'casta' y con la 'incómoda verdad' de un ajuste por shock que tendrá un inevitable impacto social, arrancó la Era Milei en la Argentina. El flamante Presidente les prometió a los miles que fueron a celebrar su asunción un camino de dolor y sacrificio a cambio de un futuro mejor y aquello pareció bastar para que los miles de presentes lo coronaran al grito de 'Motosierra', 'No hay plata' y 'Viva la libertad'. Al menos, por ahora.

Entrevista a Ortega-Smith El vice de VOX habla de la alianza con Milei y un consejo a LLA: 'La Argentina entra al quirófano' Mariano BeldykEl otro lado La intimidad de Milei en la Rosada: ritmo frenético, la firma del primer decreto y una jura con hermetismo total Martín DinataleAyer, el fenómeno Milei escribió otro capítulo en su inédita historia que habla más del presente de la Argentina que de las virtudes de una construcción política en tiempo récord, sin demasiada coherencia dogmática pero con la habilidad de haber sabido interpretar como nadie el humor de una socieda





