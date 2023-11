La empresa argentina en la que expertos recomiendan invertir hoy

Inversión en Mercado Libre La acción de Mercado Libre viene ofreciendo un interesante rendimiento en todo el año en Nueva York, donde avanza en el acumulado del 2023 más de 50% en dólares. Esta ganancia tan alta también se ha reflejado en el Certificado de Depósito Argentino (Cedear) de la empresa, que es una fracción de las acciones de la compañía que se puede adquirir en Argentina y en pesos.

