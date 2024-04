La directora revisita una etapa de su vida en su primer largometraje

Con la tragedia de Cromañón como fondo, la directora hace lo mismo que su alter ego ficticio: revisitar una etapa de su vida como un intento de sanar heridas."¡¿Es un chiste?!", pregunta -grita- Clara cuando su novio le dice que no sabía que Pity Álvarez había formado Intoxicados luego de la separación de Viejas locas.

Los ojos bien abiertos, y la mezcla entre sorpresa e indignación, encuentran su razón en que no concibe que él no tenga idea del recorrido de un artista al que ella siguió con devoción religiosa durante su adolescencia. Porque Clara es hija de la década de 1990, un periodo en el quede la anteúltima noche de 2004. La, que en ese entonces tenía 15 años, se salvó porque había ido la noche anterior, pero varios amigos y conocidos no corrieron la misma suerte. De allí, entonces, que en su primer largometraje haga lo mismo que su alter ego ficticio:bien puesto en la frente, largas horas de cordón, rondas de cerveza barata tomada del pico y mucha, pero mucha músic

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



pagina12 / 🏆 4. in AR

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El equilibrio de Llaryora con Milei y el juego con Juez y con De LoredoEl gobernador se muestra dialoguista y subordinó la discusión fiscal a un entendimiento amplio con la Nación en el marco del “pacto de mayo”. Romper la “fórmula del fernet”, objetivo de mediano plazo para Hacemos.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

UEPC: un paro con alto acatamiento y una negociación que deberá “decantar” con el tiempoSin una nueva propuesta oficial por los salarios, los maestros llevarán a cabo nuevas asambleas antes del fin de semana. Tanto el gremio como el gobierno de la Provincia informaron alta adhesión.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

La pelea de Milei con los sindicatos amenaza con colapsar las prepagas y clínicasLa desregulación de obras sociales puso en riesgo a las prestadoras que encendieron las alarmas porque Caputo frenó las transferencias de la Superintendencia de Salud.

Fuente: La Política Online - 🏆 8. / 68 Leer más »

Alerta de las grandes cerealeras por el acuerdo secreto con del gobierno con Eurnekian por biocombustiblesLa reunión entre el secretario de Energía y un grupo pequeño de empresarios ligados al petróleo sorprendió al sector agroexportador y temen una concentración total de la producción.

Fuente: La Política Online - 🏆 8. / 68 Leer más »

ASIGNACIONES FAMILIARES ANSES: con NUEVOS REQUISITOS, arrancó el PAGO con AUMENTO de MARZO 2024El organismo previsional liquidará desde este viernes los haberes con el incremento trimestral y según las escalas de ingresos modificadas por el Decreto 194.

Fuente: Cronistacom - 🏆 16. / 50 Leer más »

Francos, luego de la reunión con gobernadores: 'La ley Bases se discutirá con menos artículos'El ministro ofreció una conferencia de prensa luego del encuentro junto a Rogelio Frigerio y Osvaldo Jaldo, gobernadores de Entre Ríos y Tucumán.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »