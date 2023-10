La difícil vida amorosa de Matthew Perry: novias famosas y miedo al compromiso

, declarada este sábado 28, habiendo soportado una vida amorosa difícil en su juventud. Además de su enamoramiento no correspondido por su coprotagonista Jennifer Aniston, se sabe que Matthew salió con una buena cantidad de grandes nombres en el pasado, como Yasmine Bleeth y Julia Roberts, y también sufrió la decepción de un compromiso fallido.

“Condujimos hasta nadar en arroyos, tomamos cervezas en el bar de la universidad local, nos besamos en un campo de hierba alta.. Había filmado el piloto de Friends, pero aún no se había emitido. Estaba nervioso, esperando que su gran oportunidad estuviese a la vuelta de la esquina. Ahí estaba. Seguimos siendo amigos por un tiempo hasta que nos separamos, pero siempre estaba feliz de verlo”.

Afortunadamente parecía que no había rencor entre ellos, ya que la expareja trabajó junta en varias películas después de separarse. Ambos aparecieron en la serieRachel Dunn Describió cómo ya no tenía miedo al amor y esperaba que su próxima pareja fuera la indicada. Hasta bromeó:"Me siento más seguro y ya no le tengo miedo al amor, así que". También consideró que hubiera sido un gran padre: “Creo que sería genial. Realmente lo creo. Crecí con muchos niños pequeños a mi alrededor, y probablemente esa sea la razón, pero no puedo esperar”, expuso. headtopics.com

, donde en teoría vivían Chandler con Joey y Rachel con Mónica. La fachada de ese edificio se usó en la serie, sin embargo, las grabaciones de los actores eran en el estudio de grabación de Los Ángeles.

