La deuda externa privada alcanzó un nuevo récord: a cuánto llegó

Por el endurecimiento del cepo y la escasez de reservas, la deuda externa del sector privado subió 5,42% en el segundo trimestre de 2023, totalizando u$s 93.400 millones. Se trata de un máximo histórico nominal desde que el BCRA reanudó la serie estadística hace seis años.La suba trimestral fue de u$s 4.809 millones.

El aumento de la deuda externa privada está vinculado con las normativas que impuso el Gobierno y obligan a las empresas que actúan en comercio exterior a conseguir crédito para poder exportar (prefinanciaciones) o importar, debido a limitaciones para acceder al mercado oficial de cambios.La deuda externa comercial del sector privado totalizó u$s 55.442 millones al 30 de junio, observándose una suba de u$s 4.971 millones en el trimestre y de u$s 11.