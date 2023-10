La desesperación de la familia del bebé de 9 meses secuestrado por Hamas: “Necesitamos saber cómo está”

Un total de 21 rehenes argentinos están en manos de Hamas en Gaza. Uno de ellos es un bebé de 9 meses, que vivía junto a sus padres y su hermano en el kibutz de Nor Oz, una de las granjas agrícolas colectivas del sur de Israel atacadas el 7 de octubre por ese grupo islámico.“No sabemos si están secuestrados. Están desaparecidos”, dijo a TN Romina Miasnik, prima de la mamá del pequeño.

No sabemos nada y no sabemos si se puede llegar a saber algo”, indicó.La familia tiene doble nacionalidad. El abuelo del bebé emigró a Israel tras el golpe del 76. Fue asesinado el 7 de octubre por milicianos de Hamas. “A mi tío lo encontraron muerto”, contó Miasnik.“Necesitamos saber cómo están. Pensar lo humano, no lo político. Se los llevaron. No se sabe por qué. ¿Por odio?”, afirmó.

