La Daia repudió el comunicado de Cancillería por los ataques de Israel en Franja de Gaza

La Daia “condena las críticas vertidas Cancillería hacia Israel y ratifica su derecho a la defensa tras el ataque terrorista de Hamas, que asesinó a más de 1400 personas y tiene a 239 secuestrados entre hombres, mujeres, ancianos y niños, de los cuales 21 son argentinos”, dice el comunicado publicado en redes sociales.

Jorge Knoblovits, titular de la DAIA: “Argentina sabe muy bien el daño y la destrucción que genera el terrorismo” Itzik Horn, padre de dos argentinos secuestrados por Hamas: “Mi forma de mantenerme cuerdo es hablar”

Knoblovits detalló que la organización Hamas “asesinó, torturó y violó a más de 1400 personas, hirió a miles y secuestró a 239 seres humanos”. “Entre ellos hay argentinos. Son hombres, mujeres, ancianos y niños, que necesitan que el gobierno argentino utilice todos sus recursos y su tiempo para obtener su libertad”, planteó.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: Bolivia rompió relaciones con Israel ante la desproporcionada ofensiva militar en la Franja de GazaEl presidente Luis Arce se había reunido previamente el lunes con embajador de Palestina, oportunidad en la que le hizo conocer el rechazo a lo que ocurre en territorio palestino.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: La DAIA criticó al gobierno argentino por condenar los ataques de Israel en la Franja de GazaA través de un comunicado la entidad judía le pidió a las autoridades argentinas que den “muestras de su compromiso” en la guerra en Israel.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Massa, Bullrich y Rodríguez Larreta participaron del encuentro de la DAIA para repudiar a HamasTambién estuvieron el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley; la diputada electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino; y los jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LANACION: Amplia condena a Hamas en la DAIA, pero sin la foto conjunta de los candidatosAsistieron Massa, Bullrich y dirigentes de La Libertad Avanza; la ausencia del libertario impidió un gesto unificado de los rivales del balotaje; Rosenkrantz pidió gestiones por los rehenes

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Argentina enviará ayuda humanitaria a la Franja de Gaza mientras reclama por sus rehenesLa Cancillería acordó con Egipto y la ONU el envío de Cascos Blancos para asistir a los civiles palestinos. También apoya al gobierno israelí por los 199 rehenes que tiene Hamas, de los cuales una veintena serían argentinos

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: En fotos: Operación terrestre Israelí en la Franja de Gaza | MundoEn fotos: Operación terrestre Israelí en la Franja de Gaza

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕