La DAIA invitó a Massa y Milei a un encuentro para rechazar el terrorismo en Israel

Martín Cipres: “Hay un dato que a la industria la entusiasma y es que los 2 candidatos que llegan al balotaje tienen una idea pro mercado"este lunes, cuyo objetivo es expresarse"contra la barbarie terrorista y en apoyo al Estado de Israel". Massa ya confirmó que asistirá, pero falta que se pronuncie Milei.

La reunión se llevará a cabo a las 18.30 en el Hotel Four Seasons porteño, ubicado en la calle Posadas 1086. Además de Massa y Milei, que se enfrentarán en un balotaje el próximo 19 de noviembre,La reunión tendrá como fin, destacó la DAIA, repudiar al terrorismo de Hamas, reclamar la inmediata restitución de los secuestrados y.

En su presentación ante la ONU, la Argentina reiteró su firme condena a Hamas por los actos terroristas perpetrados el pasado 7 de octubre y reafirmó que debe liberar a los rehenes que mantiene cautivos. headtopics.com

Milei acusó a Massa de provocar la escasez de nafta para luego usar "la vía violenta" para normalizar el servicioMassa, tajante con las petroleras: "Si para el martes no resuelven el tema de las naftas, no exportan un barco más"Nos adelantamos al verano: qué no puede faltarte para lograr el "european summer look" viral de TikTokJuez Walter Bento: “Si algo no hay en Mendoza es independencia y división de poderes”Alberto Vergara: “Argentina y...

La Daia invitó a Massa y a Milei a un encuentro para “rechazar el ataque de Hamas a Israel”El conflicto en Medio Oriente ya dejó más de 9.400 fallecidos. También fueron invitados al evento Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Leer más ⮕

La DAIA invitó a Sergio Massa y Javier Milei a un encuentro para repudiar el 'terrorismo' y 'apoyar a Israel'De esta manera, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas convocó a los candidatos presidenciales para este lunes a las 18.30 en el Hotel Four Seasons. Leer más ⮕

Milei le respondió a Massa después del ultimátum que el ministro les hizo a las petrolerasEl candidato oficialista también aseguró que si el libertario quita las regulaciones, el litro de nafta saldrá 680 pesos Leer más ⮕

Vuelve el trade electoral: cuál es la inversión ideal si gana Massa o si triunfa MileiTras el resultado de las elecciones del domingo pasado, se extiende el proceso electoral y los inversores ajustan sus posiciones de cara a lo que esperan en la segunda vuelta. Leer más ⮕

Luis Majul: “Massa se siente presidente, pero Milei todavía puede ganar”El editorial del periodista en La Cornisa, por LN+ Leer más ⮕

Balotaje 2023: por qué Córdoba puede ser decisiva en la elección entre Massa y MileiEn la segunda vuelta de 2015, Mauricio Macri llegó a 1,5 millones de votos en la provincia. El caudal fue clave para ganarle ajustadamente a Daniel Scioli. Qué podría pasar ahora. Leer más ⮕