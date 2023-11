La DAIA condenó las críticas de Cancillería hacia el ataque de Israel al campo de refugiados de Gaza

por su respuesta militar al criminal atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre", aseguró la mutual judía en un comunicado que lleva la firma de su titular,ante el brutal ataque en el que fueron asesinadas más de 1400 personas, se hirieron a miles y se secuestraron a 239 seres humanos entre hombres, mujeres, ancianos y niños,A su vez, la DAIA resaltó que es momento de"diferenciarse de las posiciones pusilánimes de algunos países de la región...

De esta manera, el mensaje de la mutual judía refiere a los cuestionamientos que realizaron también otros países latinoamericanos como, con relación al ataque de Israel al campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza.

