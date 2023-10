La curiosa marca que alcanzó Borja con su doblete a Independiente

. Con su doblete a Independiente, llegó a los 13 goles en el año y está a tres de Lucas Beltrán, el top scorer del 2023. Pero no es sólo eso:

gracias a sus dobletes ante Colón y el Rojo, el Colibrí logró una marca que no se daba desde hace seis añosdesde el 2016 que un jugador de River no hacía dobletes en dos partidos consecutivos., quien festejó por duplicado ante Defensa y Justicia y Vélez por las fechas cuatro y cinco del Torneo 2016. El actual delantero del Austin fue clave en el empate 3-3 ante el Halcón, pero sobre todo vs.

, los dos últimos grandes goleadores que pasaron por el CARP. Si bien es cierto que ambos se despacharon con varios dobletes y hasta hat tricks, ninguno de los dos pudo repetirlos en dos partidos consecutivos.el Colibrí también se transformó en el primer colombiano en alcanzar esta estadística, imponiéndose sobre otros compatriotas como Radamel Falcao o Juan Pablo Ángel. headtopics.com

Es con todo esto que el nacido en Tierralta se transformó en un peleador serio por la titularidad ante Salomón Rondón, quien es su"compañero de mates" y con quien mantiene una gran amistad.los cuales indican que está a sólo un gol de los máximos anotadores del torneo, Luciano Gondou y Lucas Passerini con seis, y que acumula un festejo cada 119 minutos.

Leer más:

DiarioOle »

Borja, tras su doblete en River vs. Independiente: 'Estamos esperando el doble nueve con Rondón'El goleador millonario ante el Rojo habló de su amistad con el venezolano, deseó mejorar la performance de visitante y relativizó el estado del campo: 'Tocó acordarnos de dónde jugábamos cuando éramos niños'. Leer más ⮕

Video: bombazo de Paulo Díaz y gol de Borja en River-IndependienteEl colombiano marcó su tercer gol consecutivo: ya le había metido un doblete a Colón. Leer más ⮕

River: Miguel Borja o Salomón Rondón, el dilema de los artilleros extranjeros de Martín DemichelisEl DT de River mantiene el interrogante para el ataque millonario Leer más ⮕

Encuesta Olé: ¿Borja debe ser el 9 de River?Con su doblete a Independiente, la puja por el puesto genera debate. ¿El Colibrí o Rondón? Leer más ⮕

Qué dijeron Demichelis y Tevez tras la victoria de River ante Independiente en el MonumentalEl Millonario goleó en casa y se trepó a la cima de su zona, jugando un gran partido que sirvió para estirar su gran racha como local. Leer más ⮕

El uno x uno: los PUNTAJES de River vs. IndependienteEl Millonario goleó 3-0 al Rojo en el Monumental, por la fecha 10, y se quedó con la cima de la Zona A gracias al doblete del colombiano Miguel Borja y otro gol de Pablo Solari. Leer más ⮕