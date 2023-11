La curiosa historia de Christiane Endler: ¡Anunció su retiro y no jugará la final en los Juegos Panamericanos 2023!

Endler juega en Olympique de Lyon y el equipo francés le dio permiso para estar en Santiago hasta el 31 de octubre

, por lo que no podrá estar el viernes que viene cuando Chile busque quedarse con el título panamericano. “Las condiciones estaban desde antes. Lamentablemente, no podré estar el viernes. Le deseo lo mejor de las suertes a mis compañeras y estoy seguro que van a lograr esa medalla de oro”“Generosamente mi club me dejó venir antes y perderme un partido allá, pero el partido que viene es muy importante, nos jugamos el primer puesto en la liga y lamentablemente no me puedo quedar”

La ausencia en la final no tomó por sorpresa a Chile debido a que estaba contemplado, pero lo que no estaba en los plantes fue el anuncio de Endler sobre el retiro de la selección.“No hay una mejor forma de retirarme de la selección que con una medalla. headtopics.com

cumplió 100 partidos vistiendo la camiseta de La Roja y se convirtió en la primera mujer en alcanzar esa cifra,“Auténtica referente en Chile, nuestra número uno ha trabajado duro en su país para cambiar la situación del fútbol femenino.

