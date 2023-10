La cifra MILLONARIA que Matthew Perry pagó para REHABILITARSE de sus adicciones

Matthew Perry fue encontrado muerto este sábado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles. La triste noticia impactó a los fanáticos de Friends, la serie donde interpretó a Chandler Bing, y al mundo de Hollywood.Por eso, en las últimas horas se reflotaron cuestiones que tenían que ver con la salud del actor, y su problema de adicciones que padeció durante varios años de su vida.

Leé también Se conocieron las drogas que Matthew Perry tenía en la casa donde murió: qué encontraron los investigadores“Cuando el público que asistía a los rodajes en directo no se reía, me quería morir. Y aquello no era sano. Ya lo sé. Pero si decía una frase y no se reían, me ponía a sudar y me daban convulsiones. Si no lograba arrancar las carcajadas que esperaba, me volvía loco.

Conmoción: falleció el actor Matthew Perry, reconocido por su papel en FriendsInterpretó al personaje “Chandler Bing” en la icónica serie estadounidense. Tenía 54 años. Leer más ⮕

MURIÓ MATTHEW PERRY, el actor que encarnó a CHANDLER en la serie FRIENDSLo confirmaron fuentes policiales al medio estadounidense TMZ. Su fallecimiento sorprendió en redes donde los fanáticos de la serie lo despidieron Leer más ⮕

Murió el actor Matthew Perry, recordado por su personaje de Chandler en 'Friends'Tenía 54 años y habría muerto en su casa por un ahogamiento, según el sitio especializado TMZ.En los últimos tiempos había superado adicciones a drogas y al alcohol, pero tuvo otros problemas de salud. Leer más ⮕

'Devastados' y 'El mundo te extrañará': así despidieron en las redes al actor Matthew PerryExcompañeros y fanáticos de la sitcom le dedicaron sentidos mensajes.El intérprete de Chandler Bing en la exitosa serie “Friends” murió a los 54 años. Leer más ⮕

Murió Matthew Perry, el icónico actor que dio vida a Chandler en 'Friends'El sitio estadounidense TMZ confirmó la impactante noticia que sacudió al mundo del espectáculo. Según informó el portal, falleció 'aparentemente por un ahogamiento'. Leer más ⮕

Así llegaron los padres de Matthew Perry a la casa donde murió el actor: EL VIDEOSu mamá Suzanne Morrison y su papá John Bennett Perry se hicieron presentes en la propiedad de Los Ángeles donde la estrella de “Friends” fue encontrado sin vida en un jacuzzi. Leer más ⮕