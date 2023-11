La China Suárez se hartó de Yanina Latorre y Ángel de Brito: “Ya estamos en juicio civil y penal”

Indignada, la China acusó con demandar, pero la respuesta de la rubia apuró su decisión: “Si estás desesperada por guita, Chinita, amor, a seguir levantando tipos millonarios en Miami que a mí no me sacás 30 palos. Ni muerta me los sacás”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Estefi Berardi y la lista de famosos que demandaron a Yanina LatorreLa panelista de Mañanísima repasó la lista de personas del medio que demandaron a la panelista de LAM.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Duro descargo de un periodista español contra Yanina LatorreRoberto Antolín cruzó a la panelista de LAM luego de que ésta desmintiera su información sobre el encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Tenso cruce en vivo entre Yanina Latorre y Romina Uhrig: “Vos a mí no me mandás”La panelista de LAM se indignó con una actitud que tuvo la exparticipante de Gran Hermano.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Romina Uhrig, furiosa con Yanina Latorre: “Debería haber sido responsable y no renunciar”La participante del “Bailando 2023″ habló en “Intrusos” sobre la renuncia de Yanina Latorre a la salsa de tres.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CLARINCOM: El día de furia de Yanina Latorre: se peleó con Romina Uhrig y renunció al 'Bailando 2023'La panelista se enojó con la ex GH y se bajó de la salsa de a tres. La ex diputada busca un reemplazo de forma urgente.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LANACION: Bailando 2023: Yanina Latorre se ofendió con Romina Uhrig y se bajó de la salsa de tresLa panelista de LAM iba a acompañar a la exparticipante de Gran Hermano en la próxima ronda, pero la exdiputada decidió no asistir a un ensayo y la “angelita” estalló

Fuente: LANACION | Leer más ⮕