La Casa Blanca empieza a evaluar la salida de Netanyahu del poder y ya busca otros interlocutores en Israel

El análisis implica un giro con respecto a lo que el poder demócrata esperaba hasta hace muy poco y coincide con un conflicto que se agrava sin solución con nuevas víctimas fatales cada día.La confrontación armada en Medio Oriente ya es la más mortífera y destructiva de las cinco guerras libradas desde que Hamás tomó el control de la Franja de Gaza en 2007 de manos de la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca suponía hasta hace no tanto que el primer ministro israelí podía durar unos meses en el cargo, mientras completaba la fase inicial de la campaña militar en Gaza. Sin embargo, la mirada de Washington parece estar cambiando en los últimos días y las últimas horas., buscan desde hace casi un mes conducir sin éxito a Netanyahu.

Entre los interlocutores que tienen los funcionarios de Biden en Israel aparecen Benny Gantz, miembro del actual gobierno de unidad; Naftali Bennett, ex primer ministro; y Yair Lapid, líder de la oposición y ex primer ministro.

CLARINCOM: La guerra en Israel: Hamas anunció que liberará a algunos rehenes extranjeros en su poder'Les hemos informado a intermediarios que liberaremos a cierto número de extranjeros en los próximos días', declaró Abu Obeida. En su poder hay 240 personas de distintas nacionalidades.

MINUTOUNOCOM: Tres rehenes de Hamás pidieron a Israel su liberación: 'Merecemos volver con nuestras familias'Tras 23 días retenidas por Hamás las mujeres protagonizaron un video emitido por sus captores en el que se dirigieron al Gobierno de Israel y a Netanyahu.

TELEFENOTICIAS: Israel atacó a combatientes de Hamás en los túneles de GazaNetanyahu afirmó que Israel no aceptaría un cese de las hostilidades con el grupo extremista y que seguiría adelante con sus planes para acabar con él.

PAGINA12: Israel ataca nuevamente el campo de refugiados de Jabalia en GazaAviones de combate lanzaron toneladas de explosivos. Por el ataque Israel recibió condenas internacionales, incluyendo la de la Organización de Naciones Unidas.

PERFILCOM: Reporteros sin Fronteras acusó a Israel y Hamás de crímenes de guerraReporteros Sin Fronteras (RSF) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusando de crímenes de guerra a raíz de la guerra en curso entre Israel y el grupo islámico palestino.

PAGINA12: Argentina condenó el ataque de Israel a un campamento de refugiados en Gaza'Nada justifica la violación del derecho internacional humanitario', indicó el gobierno nacional en un comunicado.

