La Cámara Federal ordenó secuestrar todos los celulares de Gerardo Milman

"Es la sexta revocatoria de negativas de la jueza a producir prueba en la investigación por el atentado a CFK. Las revisiones de decisiones sobre prueba sólo se dan ante graves arbitrariedades", planteó Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la querella de la vicepresidenta.

Las sospechas sobre Milman tienen distintas aristas. El puntapié fue la declaración de Abello y la corroboración de que el diputado había estado en el bar en cuestión con las dos asesoras y que, en efecto, el 31 de septiembre se fue a Pinamar.

Mientras esta pista política sigue sin resolución, los acusados por el intento de asesinato de la vicepresidenta propiamente dicho (Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo) fueron enviados a juicio oral, como si fueran tres locos sueltos. Capuchetti, sin profundizar, no sólo descartó una injerencia política -aunque se quedó con la pesquisa sobre Milman- sino un financiamiento. Este es un contenido original realizado por nuestra redacción.

