La búsqueda desesperada de los cuerpos en los escombros de Gaza

Los escombros se extienden bloque tras bloque devastado. El olor es nauseabundo. Cada día cientos de personas escarban entre toneladas de escombros con palas barras de hierro y sus propias manos. Buscan los cuerpos de sus hijos. De sus padres. De sus vecinos. Todos ellos muertos en ataques con misiles israelíes. Los cadáveres están ahí en algún lugar de las interminables hectáreas de destrucción.

Tras más de cinco semanas de guerra de Israel contra Hamas algunas calles parecen ahora cementerios. Las autoridades de Gaza afirman que no disponen de equipos personal ni combustible para buscar a los vivos por no hablar de los muertos. Hamas el grupo militante extremista responsable del mortífero atentado del 7 de octubre en el que murieron unas 1.200 personas en Israel tiene muchas de sus bases en los populosos barrios de Gaza. Israel está atacando esos bastiones. Pero las víctimas suelen ser palestinos comunes muchos de los cuales aún no fueron encontrados. Omar al-Darawi y sus vecinos llevan semanas buscando entre las ruinas de un par de casas de cuatro plantas en el centro de Gaz





