La Argentina suma ocho triunfos seguidos post Qatar

La Argentina sumó ocho triunfos seguidos post Qatar, toda una rareza en la historia de los equipos que fueron campeones mundiales. De todos modos, con la derrota ante Uruguay, quedó lejos del súper invicto del Brasil del '94. Olivera hace lo que puede para parar a Messi y no puede. En cambio, Uruguay sí detuvo a la Argentina.

Imagen: Alejandro LeivaLos ocho éxitos de La Scaloneta post Qatar (2-0 a Panamá, 7-0 a Curaçao, 2-0 a Australia, 2-0 a Indonesia, 1-0 a Ecuador, 3-0 a Bolivia, 1-0 a Paraguay y 2-0 a Perú) superaron con creces la marca anterior, compartida por la Italia campeona en 1938 y el Uruguay del Maracanazo de 1950, ambos con apenas tresEvidentemente no resulta fácil para un campeón del mundo mantener la línea después de los festejos:; seis empataron y ocho perdieron su debut post Mundial. El triunfo sobre Panamá en marzo de este año rompió incluso con una seguidilla de seis estrenos agridulces de títulos de campeó

LANACION: Marco Materazzi: “La Copa del Mundo de Qatar será ganada por Argentina o Brasil”Del recuerdo de Alemania 2006 a una historia increíble con Maradona; de sus argentinos favoritos al “extraterrestre” Messi, sin embargo señala a otro como el mejor de todos los tiempos 🤔 dudo Anulo mufa Paren con la mufa, viejo

LANACION: A una semana del Mundial Qatar 2022: cuándo debuta la Argentina en la Copa del MundoEl primer partido del equipo de Lionel Scaloni será el martes 22 de noviembre a las 7 (hora argentina) ante Arabia Saudita por el grupo C 22 de noviembre, 07.30.. no hace falta un artículo al pedo como ese. Messi no es maradona, no hagan ilusiones.

CLARİNCOM: Selección Argentina en Qatar, EN VIVO: el equipo de Scaloni va por la Copa del MundoDesde las 12, el seleccionado capitaneado por Lionel Messi juega la final del Mundo ante Francia. Ansiedad en todo el país, ilusión y nervios. Suerte Argentina. Desde Venezuela los apoyamos!!! 💪

CLARİNCOM: Tres meses después de Qatar 2022, otra Copa del Mundo llegará a la ArgentinaEste mes arranca la Gira del Trofeo del Mundial femenino, que pasará por los 32 países participantes del torneo que se jugará en Australia y Nueva Zelanda en julio.

PAGİNA12: Así se ve la Copa del Mundo con el nombre de Argentina grabado | Mundial Qatar 2022La FIFA reveló imagenes de cómo quedó el trofeo original tras la consagración de Lionel Messi y la Scaloneta en diciembre pasado. El tercer campeonato de Mundo de la albiceleste quedó inmortalizado en la Copa.

LAVOZCOMAR: Qatar es de Argentina y Argentina es de Qatar | Fútbol | La Voz del InteriorLa pasión argentina, el ser y estar, y esa ley impuesta por los hinchas albicelestes en Qatar , en este diario de viaje.

