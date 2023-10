La alianza Bullrich-Milei detona el frente libertario en Entre Ríos y tres diputados abandonan el espacio

El malestar en Juntos por el Cambio tras el encolumnamiento de su candidata, Patricia Bullrich, y del exmandatario Mauricio Macri para 'ganarle al oficialismo en noviembre' caló hondo el espacio opositor, y alcanzó a las filas libertarias: en Entre Ríos, el acogimiento de Javier Milei no cayó nada bien.

¿Y los de la extrema izquierda ? ¡Ahora podrían ser ellos parte del ministerio de desarrollo humano... madre mía!', apuntó. 'Como fundadora de LLAER (La Libertad Avanza Entre Ríos), presidente del PCP y diputada provincial electa, desde nuestro partido político no permitiremos este manoseo escandaloso donde se pasan por el rábano a los que hemos defendido a capa y espada este espacio'.

