La advertencia de CLAUDIO ZUCHOVICKI: 'Gane quien gane, es inevitable...'

El analista económico Claudio Zuchovicki aseguró que gane quien gane las elecciones en el balotaje del 19 de noviembre, sea Javier Milei o Sergio Massa, se viene un 'ajuste enorme' que es inevitable.'No hay país en el mundo, no hay régimen político, que haya podido vencer una ley económica. Por lo tanto, si vos le pones un precio máximo al dólar o a la energía, te vas a quedar sin eso.

No hay nafta. No hay dólares. ¿Ustedes se creen que no estamos viviendo un ajuste?', se preguntó Zuchovicki.'Como sociedad lo avalamos, y vamos a pagar ese ajuste que decían que no iba a venir', concluyó.

