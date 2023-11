L7, un encuentro a la altura de la historia

movimiento de origen underground (se le ubica geográficamente en la ciudad de Olympia, a 99 kilómetros de Seattle), nacido a comienzos de los noventa y que tomó su nombre de un fanzine homónimo.

Paradojas de la vida: ese show de Calamity Jane y Nirvana en cancha de Vélez sucedió un día antes del estreno de L7 en esta ciudad... 31 años atrás. Desde esa época, corrió un montón de agua debajo el puente. Incluso para el grupo parido en Los Angeles en 1985, quequien se alejó en 1988 y falleció en 2016. Si bien esta formación sacó un álbum de estudio en 2019,, de ahí sólo eligieron el tema “Fighting the Crave”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: Boca vs. Fluminense: Conmebol confirmó qué banda tocará en el show previo de la Copa LibertadoresEl grupo argentino estará presente el 4 de noviembre en el Maracaná para musicalizar el show de apertura del Xeneize al ritmo de la conocida 'Cumbia de los Trapos'. El otro cantante que ambientará la previa para Brasil será Ferrugem.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Final de la Copa Libertadores: confirman qué banda va a tocar para Boca en el MaracanáEste martes la CONMEBOL confirmó los shows que habrá en la gran final de América del sábado 4 de noviembre.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: La historia de Yerba Brava, la banda de cumbia que musicalizará la final de la LibertadoresDueños del hitazo “La Cumbia de los Trapos”, serán los encargado de ponerle ritmo a uno de los partidos del año.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Pablo Lescano reveló POR QUÉ Damas Gratis RECHAZÓ tocar en la previa de la final entre Boca y FluminenseEl líder de la banda de cumbia explicó por qué no estará en el Maracaná para la final de la Copa Libertadores. Yerba Brava será la banda argentina encargada del show.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

CLARINCOM: Boca parte a Río de Janeiro: Almirón tiene al reemplazante de Rojo y se definió la banda de cumbia que animará el show previoEl plantel se entrenará este miércoles por la mañana y luego se subirá a un vuelo chárter.Hay 31 futbolistas dentro de la lista de concentrados.Conmebol confirmó los músicos para hacer amena la espera en el estadio Maracaná.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

LANACION: Enfoque novedoso. Un financista que vendía dólares a un narco será juzgado como integrante de la bandaEl extitular de Terminal Puerto Rosario Gustavo Shanahan está acusado de cambiar las divisas blue para que esta organización adquiriera cocaína

Fuente: LANACION | Leer más ⮕