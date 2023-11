Límites de transferencia de dinero entre cuentas

A la hora de transferir dinero es importante identificar a qué tipo de cuenta se hace la transferencia, es decir, si es propia o de un tercero, ya que las limitaciones son distintas. ¿Cuánto dinero puedo transferir de una cuenta a otra mismo titular? Las transferencias entre cuentas de un mismo titular no suelen tener restricciones, y en los casos que tienen su límite es muy alto. Por otra parte, en el caso de terceros, las transferencias inmediatas tienen límites, según lo establece el BCRA.

Estos varían si la transferencia se hace a través de un cajero automático o por homebanking: En el caso de los cajeros automáticos, el límite es de $125.000 o u$s 5.000 En el caso de internet (homebanking), el límite es de $250.000 o u$s 12.500 El límite para transferir dinero a través de un cajero automático es de $125.000 o u$s 5.000 Sin embargo, si necesitás hacer transferencias por un monto superior a estos, simplemente deberás notificárselo al banco, determinando el día en el que harás dichas transaccione

:

