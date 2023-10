L-Gante REVELÓ el MOTIVO por el que su relación amorosa con Wanda Nara no prosperó

L-Gante sorprendió al dar detalles desconocidos de su relación con Wanda Nara. Invitado a Almorzando con Juana (eltrece), el referente de la cumbia 420 reveló: “No llegué a enamorarme”.“Es un rompecorazones”, dijo la conductora dándole el pie a hablar de sus amores. En la misma sintonía, Luciana Geuna comentó: “Yo vi lo de Wanda y nunca supe si era verdad”.

Entonces así no se puede avanzar nada”, explicó.“Entiendo, no estaban dispuestas todas las partes para arriesgar a ir un paso más adelante”, sintetizó Juana y él afirmó. “Estar con un pie acá y un pie allá”, concluyó el músico, que sostuvo que de haberse enamorado él hubiera arriesgado todo sin dudarlo.En el piso insistieron en saber si él se había enamorado, pero no quiso responder. “Vos te querés enamorar de algo seguro.

