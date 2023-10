L-Gante confesó si llegó a enamorarse de Wanda

L-Gante blanqueó cuál fue la naturaleza de su vínculo con Wanda NaraAhora, L-Gante fue uno de los invitados de Juana Viale en su vuelta a la televisión, y allí la nieta de Mirtha le preguntó sobre sus relaciones amorosas desde su separación con Tamara. Así, los otros invitados preguntaron por lo que pasó con Wanda y Juana tiró: “¿Te enamoraste? La historia fue larga...

“No llegué a enamorarme, yo soy medio difícil... puedo ir enamorándome pero si no llega a concretarse se me baja una barrera”, respondió el músico, sin vueltas.En ese punto, L-Gante titubeó, pero dijo: “Ya sea yo, o la otra persona, alguno tenía que dejar ciertas cosas de lado, y si no... así no se puede avanzar”.

“Si estás con un pie acá y otro allá...”, siguió y cerró: “Yo soy de pensar mucho las cosas, si voy a quedar como un boludo, mejor no me enamoro”. Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía San Luis“En San Luis falta Guadalupe Lucero y tiene que volver “, Silvia no pierde la esperanza de volver a abrazar a su nieta headtopics.com

Tras ANUNCIAR que TIENE LEUCEMIA, Wanda Nara lanzó un TERRIBLE PALITO hacia L-GANTELa mediática confirmó públicamente su diagnóstico luego de varios meses y aprovechó para hablar de la amistad entre el hombre y la mujer. Leer más ⮕

L-Gante REVELÓ el MOTIVO por el que su relación amorosa con Wanda Nara no prosperóInvitado a “Almorzando con Juana” el músico recordó el intenso vínculo que lo unió a la empresaria. Leer más ⮕

La FURIA de L-Gante con Pía Shaw porque lo trató de MENTIROSOAntes del cruce con Andy Kusnetzoff en “PH: Podemos Hablar”, el cantante de cumbia 420 se vio acorralado por una pregunta de la periodista. Leer más ⮕

L-Gante ESTALLÓ DE FURIA contra Andy Kusnetzoff: pueden generar problemas personalesFinalmente, se conoció el momento en el que el artista estalló de furia contra el conductor y los invitados en PH, Podemos Hablar. “Si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas”, sentenció. Leer más ⮕

L-Gante y Andy Kusnetzoff después de la PELEA durante la grabaciónDespués del fuerte cruce que tuvo el cantante con el conductor, ambos aclararon la situación y pudieron seguir el programa sin problemas. Leer más ⮕

L-Gante se enojó en PH Podemos Hablar: 'Pueden generar problemas personales'El referente de la cumbia 420 deslizó que en el programa le pusieron “trampitas para pisar el palito”.Se refería a algunas preguntas que le realizaron sobre su relación con Wanda Nara. Tuvo un cruce con Andy Kusnetzoff y apuntó contra Pía Shaw, una de las invitadas. Leer más ⮕