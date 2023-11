Konecta recibió nueve premios Pamoic a la excelencia a la gestión de clientes

La edición 2023 del Premio Argentino a las Mejores Organizaciones de Interacción con Clientes (Pamoic), el principal reconocimiento en las industrias de, CRM y BPO en el país, entregó a Konecta Argentina seis galardones de oro y tres de plata por su gestión en la experiencia de clientes.

La empresa de capitales españoles pero con oficina central en Córdoba fue reconocida en nueve de las 15 categorías del premio, lo que la posiciona como la más premiada del certamen. Esto le permitirá a Konecta participar de los Premios Latam a las Mejores Organizaciones de Interacción con Clientes, que otorga cada año la Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes (Aloic).Customer ServiceA su vez, logró tres premios categoría Plata a las mejores estrategias en Inclusión y Diversidad, Mejor Operación de Empresa Tercerizadora y Mejor Estrategia Multicanal/Omnicanal.

“En cada edición de Pamoic sumamos mayores galardones, lo que da cuenta del profesionalismo y el compromiso de nuestros colaboradores con la excelencia en la gestión de la experiencia de cliente, con servicios digitales e IA de vanguardia y la mejor tecnología orientada hacia la mejora continua”, remarcó Iván Morero, CEO de la compañía para el Cono Sur. headtopics.com

La empresa pertenece a la española Grupo Konecta, especializada en servicios de relacionamiento con clientes, tercerización de procesos (BPO),y transformación digital. Tiene 9.300 colaboradores y con centros operativos en Córdoba, Resistencia, Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza.

Atiende a 26 grandes clientes y, por año, gestiona las relaciones de estas firmas con más de un millón de usuarios. A nivel global, posee más de 200 centros operativos en 24 países.

