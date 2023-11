“Justicia tributaria”: Massa le puso la lupa a los campos de argentinos en el exterior

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa (UxP) se refirió a la exención de los inmuebles rurales en el impuesto de los Bienes Personales, citando el caso de quienes poseen tierras en el exterior, y ubicó a este punto como uno sobre los cuales el Congreso debería avanzar para una matriz tributaria “más justa”. Serían 450 los titulares de campos en el extranjero según la información que el Gobierno había suministrado al Poder Legislativo recientemente.

