Jusant, el videojuego en el que llegar a la cima no es todo: así es esta joya de Xbox Game Pass

Un personaje trepa una montaña. De eso va. Hacia allá va. Es un viaje hacia la cima. Y es un viaje de fábula, cautivante. Y es también una verdad de la vida: lo mejor no está en llegar a los más alto, sino en el camino hacia lo más alto. En el intento., significa en francés, lo que queda después de la marea.

Jusant no es un simulador de escaladas, pero es muy bueno en la dinámica de ese trepada. Se presionan prácticamente todos los botones del joystick para subir.Jusant, una de las joyas de videojuegos disponibles en Xbox Game Pass.

Agarrarse con las manos requiere dos gatillos del mando. Clavar en las paredes elemento para colgarse también pide presionar un botón. Y así: elevarse y descender por una cuerda, igual. Es muy normal encontrarse totalmente aferrado al joystick cuando el personaje queda colgado.

Todo ese genial gameplay se desarrolla en un entorno colorido y majestuoso, como acuarelado. Jusant no necesita verse real, le basta con lucir mágico. Tan mágico como un ayudante que el personaje encuentra en el camino y que es vital y móvil para transformar el entorno y usarlo al servicio de la subida.

Y listo, nada más que decir. Que cada gamer disfrute del camino a la cima. Y encuentre lo que hay allá. O lo mucho que hay en el camino hacia allá. La necesidad de saber que hay en lo más alto es tan fuerte como la de ir disfrutando ese viaje, que a veces es guiado y, otras, pide exploración.

