Juntos por Cambio, en una virtual ruptura en Diputados por el pacto entre Patricia Bullrich y Javier Milei

La crisis de Juntos por el Cambio que estalló tras la derrota electoral de Patricia Bullrich hace menos de una semana dejó al interbloque de la coalición opositora en Diputados al borde de la fractura que podría terminar de concretarse después del balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa dividiendo a la oposición en dos grandes bloques.

A la lista de quienes apoyan un proyecto de gobierno libertario se anotaron el neuquino Francisco Sánchez Pablo Tonelli y Alberto Asseff.“Se acabó la discusión. A hinchar por LLA. No hay excusas. Massa es más corrupción inseguridad negocios para los amigos aprietes más pobreza más narco. Hagamos entre todo un nuevo país.

Leer más:

clarincom »

| El apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei desató el rechazo de Juntos por el CambioEl presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, indicó que no están dispuestos a que sus “principios sean cancelados y violentados”; la excandidata se reunió con el libertario anoche Leer más ⮕

Cómo se reconfigurará Juntos por el Cambio en Diputados tras la ruptura de Macri y BullrichLa UCR, si logra reunificar a sus dos bloques, podría tomar el mando de la coalición ante una estampida pronunciada en el PRO. La salida de Mario Negri abre una puja por la presidencia de la bancada radical. Leer más ⮕

¿Juntos por el cargo?: Patricia Bullrich anunció su apoyo a Javier Milei en el balotajeLa excandidata presidencial confirmó su respaldo al postulante de La Libertad Avanza, aunque intentó aclarar que no lo hacía en nombre del PRO. Junto a Mauricio Macri decidieron dejar de lado todos los ataques de Milei, quien llegó a acusar a Bullrich de poner una bomba en un jardín de infantes. La fractura de Juntos por el Cambio. Leer más ⮕

Macri rompió el silencio tras el pacto Milei-Bullrich: 'Juntos por el cambio no se rompió'El ex presidente negó que el espacio que fundó se haya fracturado tras el acuerdo de la ex candidata presidencial con el líder de La Libertad Avanza. Leer más ⮕

Macri habló tras el pacto Milei-Bullrich: 'Juntos por el cambio no se rompió'El ex presidente negó que el espacio que fundó se haya fracturado tras el acuerdo de la ex candidata presidencial con el líder de La Libertad Avanza. Leer más ⮕

Lousteau: 'Está claro que Mauricio Macri abandonó Juntos por el Cambio''Están creando el macrimileismo o el mileimacrismo, como lo quieran llamar', criticó el senador radical tras la alianza de Patricia Bullrich y el expresidente con Javier Milei. Leer más ⮕