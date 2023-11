Juliana Di Tullio: 'Cristina no va a ser parte del próximo gobierno'

No dijo eso, sólo sostuvo que ella no era la presidenta sino la vice y que el que toma las decisiones es. Ella sostiene que este es un país presidencialista y está bien que así sea, como sucederá ahora con Massa, que será el próximo mandatario.ella tenía un rol de conducción política en donde trató de ser escuchada y no pasó. Pero nunca le quitó el cuerpo.

En la campaña le llegamos a la mayoría, pero sé que no tenemos nada ganado.

El pueblo argentino no es neutral. Una cosa es cómo se expresa un espacio político y otra cómo votan las personas dentro de esos espacios. Pero yo confío en el amor del pueblo argentino hacia nuestro país, nos ha dado una gran lección a varios dirigentes. : Hubo una presentación de Cristián Ritondo y algunos diputados del PRO en donde expresaron que UxP no quiere mover el feriado del 20 porque le conviene que vayan a votar menos personas.

Los hombres y mujeres que están en los espacios políticos más tradicionales, tienen trayectoria. Estamos dispuestos a sentarnos a dialogar con todo el mundo. Necesitamos hacerlo porque necesitamos que la Argentina salga de una buena vez de esta situación que ya no se aguanta.

