Juegos Panamericanos: Lourdes Carlé no pudo llevarse la medalla dorada, pero cerró una de sus mejores semanas de tenis

SANTIAGO.- Es probable que el sabor amargo le dure unos días a Lourdes Carlé. Su espíritu batallador, que da especialmente cuenta de eso cuando juega con los colores de Argentina, no le permitirá desenojarse rápido, pero al fin sabe que sucederá. No pudo alzarse con la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y ese es un impacto que no le gusta.

Los ojos vidriosos en los primeros metros de encuentro con la prensa dan cuenta de las emociones, pero la explicación que da sobre la derrota ante la brasileña Laura Pigossi por 6-2 y 6-3 en la final no roza ninguna excusa: no le encontró la vuelta al partido, se sintió incómoda, disgustada y no le salió nada de lo que había planeado. Sin embargo, cuando salga el sol, volverá a iluminarse.

