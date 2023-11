Juegos Panamericanos: el luchador que se lesionó, se volvió a levantar y ganó un bronce para la Argentina

El luchador Catriel Muriel vivió una pelea inolvidable contra el portorriqueño Jonovan Smith en los Juegos Panamericanos: cayó lesionado, pudo levantarse y finalmente consiguió la medalla de bronce para la Argentina en la categoría de 125kg de lucha libre. Cuando su rival lo sacó del tapiz faltando 30 segundos para descontar y ponerse 6-4, el atleta de Moreno sintió fuertes dolores en su rodilla derecha que amenazaron con sacarlo de la competencia.

