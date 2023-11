Juegos Panamericanos 2023: Isabel Di Tella, la esgrimista que nació en Inglaterra en cuna de deportistas y se colgó la cuarta dorada

Y su madre que también fue deportista aunque en su caso se desempeñó en esquí alpino y llegó a participar en unos Juegos Olímpicos de Invierno. De cuna de deportistas nació una campeona panamericana.'Tienen prohibido venir a verme pero esta vez no los pude frenar' comentó entre risas. Después rompió con esa frialdad. 'Estoy muy agradecida con toda mi familia. También con mis amigas con las que empecé a hacer esgrima.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TYCSPORTS: Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del martesLos Juegos Panamericanos Santiago 2023 se llevarán a cabo entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Seguí el día a día de los argentinos.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Juegos Panamericanos 2023: robaron el micro de la Selección argentina de handball'Los Gladiadores' sufrieron una situación de inseguridad en Viña del Mar tras el partido ante Estados Unidos.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Rompió el silencio el responsable del TREMENDO papelón de la marcha en los Juegos Panamericanos 2023El paraguayo Ithurralde, a quien la organización apuntó con nombre y apellido en un comunicado, rompió el silencio y se hizo cargo del error en la medición: 'No le den más vueltas'

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

LANACION: Equipo de Atletas Independientes: la nación fantasma de los Juegos Panamericanos Santiago 2023La representación causa curiosidad entre los espectadores

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del miércolesA continuación, los argentinos que compitieron el 31 de octubre y cómo les fue. El evento se disputará hasta el 5 de noviembre.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Atletismo: Quiénes ganaron los 100 metros en los Juegos Panamericanos 2023La cubana y el dominicano se quedaron con una de las pruebas más esperadas del atletismo en Santiago 2023.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕