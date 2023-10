Juana Viale regresa a la conducción de Almorzando con Juana: quiénes son los primeros invitados

Almorzando con JuanaA más de 10 meses del cierre de la temporada 2022, Viale volverá a animar el tradicional ciclo de almuerzos que patentó “la Chiqui” desde su primera emisión en 1968.

De esta manera, el domingo a partir de las 13.45 la también actriz y modelo regresará a la conducción del programa que la ve brillar en cada emisión desde hace ya cuatro años.con importantes invitados de la escena nacional.

En la primera emisión de esta nueva temporada, estarán junto a Juana el conductor Darío Barassi, la periodista Luciana Geuna, el actor Luciano Cáceres y el músico L-Gante. Como en cada programa, Viale estará vestida por el prestigioso diseñador Gino Bogani, quien la acompaña desde la primera temporada. headtopics.com

En las últimas horas, se conoció a través de Ángel de Brito la baja de Charlotte Caniggia, quien estaba invitada al inicio del ciclo pero tras los conflictos que protagonizó esta semana en el Bailando 2023 optó por bajarse de la grabación. En su lugar, fue convocada la conductora de TN y El Trece.

Vía San Juan"En San Luis falta Guadalupe Lucero y tiene que volver ", Silvia no pierde la esperanza de volver a abrazar a su nieta

