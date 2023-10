Juana Viale destrozó a Charlotte Caniggia porque se bajó de su programa: “Qué se puede esperar de...'

Juana Viale destrozó a Charlotte Caniggia en vivo. Además, apuntó duramente contra el mánager de la mediática, Fabián Esperón, a quien acusó de “maltratar” a la producción de su programa.Este domingo, la conductora debutó con una nueva temporada de Almorzando con Juana (eltrece).

Furiosa, la correntina recogió el guante y acusó a la mediática de pedirle que lanzara fuertes acusaciones contra las hermanas Nara.“Primero que nada, yo no fui la que la quemó a Char y, en segundo lugar, si yo te quisiera quemar hubiera contado, y ahora lo voy a contar, lo que me dijiste ese día que me pediste a mí que lo diga”, sostuvo la exparticipante de Gran Hermano. Y continuó: “Así que vos sos falsa.

