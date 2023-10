Juana Viale descargó su furia contra Charlotte Caniggia y su representante: “Maltrató a toda...”

Lo que pasó en Voz y voto: con Luis Juez, Marcos Carasso, dirigentes del PRO y la alianza con Mileidescargó su furia contra Charlotte Caniggia y su representante por cancelar a último momento su invitación al programa. “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”, lanzó.

Insultos y escándalo tras la baja de último momento de Charlotte Caniggia del programa de Juana Viale En el arranque de su ciclo, la nieta de Mirtha Legrand mostró su look a cámara (diseño de Gino Bogani), dijo que estaba muy nerviosa y agradeció a las personas que le enviaron mensajes y regalos en su regreso a la pantalla chica.

Al momento de presentar a los invitados, la conductora no se aguantó y apuntó contra la hija de Mariana Nannis. “En el junket de prensa estuvimos anunciando toda nuestra mesaza y la señorita Charlotte Caniggia no viene hoy a la mesa porque no se sentía de humor para venir”, comenzó diciendo Juana. headtopics.com

“El representante (de Charlotte) Fabián Esperón maltrató a toda mi producción y a todas mis productoras porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual... “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”, sentenció finalmente.consultó a Esperón sobre los dichos de la conductora, pero aseguraron que el manager no quiso dar demasiadas explicaciones. “No voy a meterme en medio de una pelea mediática.

