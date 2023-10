Juana Viale, ante su regreso a la tele: 'No quiero que me comparen con mi abuela ni con Lanata ni con Susana'

Juana Viale no busca ni pretende mucho más de lo que la vida le propone. Como si ese andar liviano asociado al disfrute natural del oficio fuera toda una declaración de principios. “Vivir con expectativa me parece muy traicionero. Yo disfruto. Y el día que no la pase bien dejaré de hacer lo que hago” expone a título de su regreso a la pantalla - el domingo 29 a las 13.45 por eltrece- como conductora del reversionado Almorzando con Juana.

La conductora de TV que no tiene tele-¿Seguís sin televisión? ¿Tus hijos no ven lo que hacés?-No en casa no tenemos tele. No somos mucho de eso. No existe eso de: “¡Vengan a verla a mamá!” (Simula un grito elevando el tono de voz).-Ser madre de adolescentes debe ser otro cantar también. ¿Uno va perdiendo protagonismo con los hijos?-No sé a qué te referís con protagonismo pero una madre siempre está.

Leer más:

clarincom »

Jorge Lanata destrozó a Patricia Bullrich por su acuerdo con MileiLa ex candidata a presidenta anunció que apoyará al candidato libertario en el balotaje contra Massa y Juntos por el Cambio está a punto de romperse. Leer más ⮕

Manuela Viale: “La gente piensa que por el apellido estás acomodada”En una extensa charla con LA NACION, la actriz habló sobre sus pasiones, su vida de casada, su obsesión por las mariposas y la fuerte conexión que la une con su hermana, Juana Viale Leer más ⮕

Elisa Carrió cruzó a Jonatan Viale en vivo: 'Silencio, no mientas'Elisa Carrió cruzó a Jonatan Viale en vivo: 'Decí la verdad, en seis meses no vale el perdón' Leer más ⮕

Jorge Lanata tendrá un mano a mano con Jorge Rial en Argenzuela por C5NLos periodistas analizarán la política nacional este jueves en un programa especial por C5N a las 15. Leer más ⮕

Wanda Nara reveló por qué no le hizo juicio a Jorge LanataJorge Lanata reveló, hace aproximadamente un mes, cuál es la enfermedad que tendría Wanda Nara, pero ella no le hizo juicio. Conoce por qué. Leer más ⮕

Por qué Jorge Lanata no vota a Javier MileiEl periodista dialogó con Jorge Rial por C5N e indicó cuáles son los motivos por los cuáles no apoyará al candidato de La Libertad Avanza. Leer más ⮕