Juan Zabaleta: 'Escuchar a Mauricio Macri causa escalofríos'

El intendente de Hurlingham habló sobre la reaparición del ex presidente y su acuerdo con Javier Milei. Además, enfatizó su apoyo a Sergio Massa en un gobierno de unidad nacional.es el camino de la propuesta, del cuidado, de más estado justo”, aseguró el ex secretario administrativo del Senado de la Nación en.

Así que, en definitiva, no entrar en estos debates de los sismos que no le importa a nadie, tenemos que trabajar para que con Massa presidente transitemos el camino de la baja de la. A mí ese planteo de Massa me entusiasma muchísimo. Y si bien las encuestas no mandan el mundo y en la Argentina, cuando ves que más delNo hay que pensar en el ruido de los partidos. Tenemos que entender a cada dirigente.

Milei afirmó que JxC no lo"condicionó", habló de la salida de Barrionuevo y se enojó por ruidos en el estudio de TVNo le debe hoy, ¿la semana pasada tampoco le debía? Te pregunto porque circuló mucho que aquellos municipios a los que la Provincia les debía plata, el lunes a la mañana tenían depositado lo que les debían. headtopics.com

Hay que ser justos y tienen que ser justos. Cuando yo hablaba del escalofrío y haber sido intendente cuando gobernó Macri, eso significaba que Morón lo gobernaba Ramiro Tagliaferro, yo gobernaba Hurlingham. Cuando cruzaba el límite por la Autopista del Oeste, donde está el shopping famoso para el lado de Morón, tenía un metro para abajo de salto, porque lo hundieron de hormigón.

lo que tuvo de política de obra pública en ese momento el municipio oficialista no lo tenía el municipio opositor. Es más, a veces construí mejor relación con intendentes opositores que hasta con los oficialistas. Y eso no pasó durante el gobierno de Macri. Así que no tienen por qué quejarse. Ninguno. headtopics.com

