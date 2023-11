Joven asesinado en el barrio Zavaleta: sospechoso había agredido a periodista en 2015

Dante Gustavo Lencina tenía 20 años y estaba trabajando de barrendero en el barrio porteño Zavaleta de Barracas cuando, el 21 de septiembre de este año, recibió un balazo en la cabeza que lo dejó internado hasta que falleció dos semanas después, el 4 de octubre. Su hermana, Oriana Lencina, busca a los tres acusados de asesinar a Dante, que al momento se encuentran prófugos de la justicia.

